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Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на понедельник 14 ноября

Станислав ПогориловВоскресенье, 13 ноября 2022, 23:00
Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на понедельник 14 ноября
Фото: НЄК "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях в 8 областях, а также в Киеве 14 ноября.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях".

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Детали: Сообщается, что сейчас в других областях отключения не прогнозируются.

В Укрэнерго добавили, что ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет.

Также в энергокомпании призвали сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!

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Темы: энергетикаУкраинавойна
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