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Команда українських шпажисткок здобула срібло на Кубку світу в Таллінні

Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 листопада 2022, 00:52
Фото: пресслужба Міністерства молоді та спорту

Українські шпажистки на старті сезону здобули командне "срібло" на Кубку світу в Таллінні.

Джерело: пресслужба Міністерства молоді та спорту

Дослівно: "Віцечемпіонками стали: Влада Харькова, Ксенія Пантелеєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль".

 

Деталі: На шляху до срібної нагороди підопічні Богдана Нікішина змусили скласти зброю чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості Польщу (44:37), поступившись лише у фіналі збірній Італії (28:33).

 

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Теми: спорт
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