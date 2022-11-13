Команда українських шпажисткок здобула срібло на Кубку світу в Таллінні

Українські шпажистки на старті сезону здобули командне "срібло" на Кубку світу в Таллінні.

Джерело: пресслужба Міністерства молоді та спорту

Дослівно: "Віцечемпіонками стали: Влада Харькова, Ксенія Пантелеєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль".

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Деталі: На шляху до срібної нагороди підопічні Богдана Нікішина змусили скласти зброю чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості Польщу (44:37), поступившись лише у фіналі збірній Італії (28:33).