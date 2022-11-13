Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Команда українських шпажисткок здобула срібло на Кубку світу в Таллінні

Станіслав ПогоріловНеділя, 13 листопада 2022, 23:52
Команда українських шпажисткок здобула срібло на Кубку світу в Таллінні
Фото: пресслужба Міністерства молоді та спорту

Українські шпажистки на старті сезону здобули командне "срібло" на Кубку світу в Таллінні.

Джерело: пресслужба Міністерства молоді та спорту

Дослівно: "Віцечемпіонками стали: Влада Харькова, Ксенія Пантелеєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль".

Реклама:
 

Деталі: На шляху до срібної нагороди підопічні Богдана Нікішина змусили скласти зброю чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості Польщу (44:37), поступившись лише у фіналі збірній Італії (28:33).

 

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
спорт
Магучіх з власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону
Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: