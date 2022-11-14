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Команда украинских шпажисток завоевала серебро на Кубке мира в Таллинне

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 00:52
Фото: пресс-служба Министерства молодежи и спорта

Украинские шпажистки на старте сезона завоевали командное "серебро" на Кубке мира в Таллинне.

Источник: пресс-служба Министерства молодежи и спорта

Дословно: "Вице-чемпионками стали: Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлия Свистиль".

 

Детали: На пути к серебряной награде подопечные Богдана Никишина заставили сложить оружие действующих чемпионок мира кореянок (45:39) и бронзовых медалисток последнего мирового первенства Польшу (44:37), уступив лишь в финале сборной Италии (28:33).

 

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Темы: спорт
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