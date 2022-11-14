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Обстріли Сумщини: за добу 264 прильоти – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 листопада 2022, 00:55
Обстріли Сумщини: за добу 264 прильоти – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС на Сумщині

Голова Сумської ОВА повідомив, що за добу по прикордонню регіону окупанти випустили 264 мін, ракет та снарядів.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Шалигинська громада: впродовж дня було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 "прильотів"), САУ (20 "прильотів") та ще 8 вибухів мін було на нашій території. Без руйнувань.

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По Зноб-Новгородській громаді росіяни відкривали вогонь із мінометів. Було 11 "прильотів". Без наслідків.

Хотінську громаду армійці рф обстріляли із САУ та мінометів. Загалом було 26 вибухів.

Пошкоджений будинок місцевих, 3 трактори та лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

Білопільську громаду протягом дня росіяни обстріляли 5 разів.

Був 61 вибух від ворожих мін на прикордонні. Також 17 "прильотів" із артилерії.

Внаслідок обстрілів на цю мить відомо про три зруйновані будинки мирних мешканців. Інформація уточнюється.

Також пошкоджені електролінії. Без людських втрат.

Юнаківська громада: із території росії по прикордонню гатили з САУ (34 "прильоти") та ще 36 вибухів внаслідок обстрілу з артилерії. Без руйнувань.

Краснопільська громада зазнала ракетного обстрілу. Ворожий гелікоптер здійснив пуск 8 ракет типу НУРС в напрямку одного з прикордонних сіл.

По околицям іншого села росіяни вдарили з мінометів (3 "прильоти"). Без руйнувань.

Теми: Сумська областьвійна
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