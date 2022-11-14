Обстрелы Сумщины: за сутки 264 прилета - ОВА

Председатель Сумской ОВА сообщил, что за сутки по пограничье региона оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: Шалыгинская община: в течение дня было три обстрела приграничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 "прилетов"), САУ (20 "прилетов") и еще 8 взрывов мин было на нашей территории. Без разрушений.

По Зноб-Новгородской общине россияне открывали огонь из минометов. Было 11 "прилетов". Без последствий.

Хотинскую общину армейцы рф обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов.

Поврежден дом местных, 3 трактора и линии электропередач.

Белопольскую общину в течение дня россияне обстреляли 5 раз.

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Был 61 взрыв от вражеских мин на границе. Также 17 "прилетов" из артиллерии.

В результате обстрелов на данный момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется.

Также повреждены электролинии. Без человеческих потерь.

Юнаковская община: с территории России по пограничью били из САУ (34 "прилета") и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.

Краснопольская община подверглась ракетному обстрелу. Вражеский вертолет осуществил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из приграничных сел.

По окрестностям другого села россияне ударили из минометов (3 "прилета"). Без разрушений.