Обстрелы Сумщины: за сутки 264 прилета - ОВА
Председатель Сумской ОВА сообщил, что за сутки по пограничье региона оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов.
Источник: Живицкий в Telegram
Детали: Шалыгинская община: в течение дня было три обстрела приграничных сел. Враг использовал реактивные системы залпового огня (40 "прилетов"), САУ (20 "прилетов") и еще 8 взрывов мин было на нашей территории. Без разрушений.
По Зноб-Новгородской общине россияне открывали огонь из минометов. Было 11 "прилетов". Без последствий.
Хотинскую общину армейцы рф обстреляли из САУ и минометов. Всего было 26 взрывов.
Поврежден дом местных, 3 трактора и линии электропередач.
Белопольскую общину в течение дня россияне обстреляли 5 раз.
Был 61 взрыв от вражеских мин на границе. Также 17 "прилетов" из артиллерии.
В результате обстрелов на данный момент известно о трех разрушенных домах мирных жителей. Информация уточняется.
Также повреждены электролинии. Без человеческих потерь.
Юнаковская община: с территории России по пограничью били из САУ (34 "прилета") и еще 36 взрывов в результате обстрела из артиллерии. Без разрушений.
Краснопольская община подверглась ракетному обстрелу. Вражеский вертолет осуществил пуск 8 ракет типа НУРС в направлении одного из приграничных сел.
По окрестностям другого села россияне ударили из минометов (3 "прилета"). Без разрушений.