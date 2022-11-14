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Після поразки на Херсонщині Росія підсилить наступ на Донеччині – ISW

Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 листопада 2022, 01:27
Після поразки на Херсонщині Росія підсилить наступ на Донеччині – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські наступальні операції в Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, а також сили, виведені із західної частини Херсонської області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій".

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Деталі: Як кажуть аналітики, росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані, незважаючи на їхні зусилля, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат.

Зазначається, що російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано оснащеними і дуже неохоче воюють.

Вони не прибувають згуртованими підрозділами, а скоріше направляються в основному як індивідуальні або невеликі підрозділи для заміни частин, які воювали без відпочинку протягом дев'яти місяців, зазнали руйнівних втрат в людях і техніці, і самі значною мірою деморалізовані.

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Російські сили, що діють в Донецькій області, включають частини регулярних Збройних сил Росії, мобілізованих військовослужбовців, бійців приватної військової компанії "Вагнера", формування БАРС (російського добровольчого резерву), ополченців з Донецької та Луганської народних республік, солдатів чеченських підрозділів Рамзана Кадирова та добровольчих батальйонів. Цей химерний конгломерат бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову міць, ніж угруповання регулярних частин аналогічної чисельності.

Вкрай малоймовірно, що Суровікіну вдасться перетворити його на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану маневрену війну, особливо з огляду на те, що він навіть не витрачає (або йому не дозволяють витрачати) час на створення узгодженого ударного угруповання перед тим, як кидати його в атаку.

"Це дивне поєднання сил, ймовірно, досягне певних успіхів завдяки чисельній перевазі, але українські захисники, ймовірно, підкріплені, скоріш за все, змусять його зупинитися протягом наступних кількох місяців неподалік від вихідних позицій", - вважають аналітики ISW.

Україна також, ймовірно, поверне бойову потужність із західного Херсона і передислокує її в інші райони для проведення як оборонних, так і контрнаступальних операцій. ЗСУ можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістика підтримки українського угруповання на східному березі є дуже складною. Тому ЗСУ, швидше за все, закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і перерозподілять сили на інші напрямки.

Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відволікти частину сил на оборону в цій області, але ЗСУ, вірогідно, спрямують принаймні частину відновленої бойової потужності або на посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або на відкриття нового контрнаступу в іншому місці.

Теми: війнаДонецька областьвійнаУкраїна
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