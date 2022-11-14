Після поразки на Херсонщині Росія підсилить наступ на Донеччині – ISW

Російські наступальні операції в Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, а також сили, виведені із західної частини Херсонської області, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій".

Деталі: Як кажуть аналітики, росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані, незважаючи на їхні зусилля, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат.

Зазначається, що російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано оснащеними і дуже неохоче воюють.

Вони не прибувають згуртованими підрозділами, а скоріше направляються в основному як індивідуальні або невеликі підрозділи для заміни частин, які воювали без відпочинку протягом дев'яти місяців, зазнали руйнівних втрат в людях і техніці, і самі значною мірою деморалізовані.

Російські сили, що діють в Донецькій області, включають частини регулярних Збройних сил Росії, мобілізованих військовослужбовців, бійців приватної військової компанії "Вагнера", формування БАРС (російського добровольчого резерву), ополченців з Донецької та Луганської народних республік, солдатів чеченських підрозділів Рамзана Кадирова та добровольчих батальйонів. Цей химерний конгломерат бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову міць, ніж угруповання регулярних частин аналогічної чисельності.

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Вкрай малоймовірно, що Суровікіну вдасться перетворити його на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану маневрену війну, особливо з огляду на те, що він навіть не витрачає (або йому не дозволяють витрачати) час на створення узгодженого ударного угруповання перед тим, як кидати його в атаку.

"Це дивне поєднання сил, ймовірно, досягне певних успіхів завдяки чисельній перевазі, але українські захисники, ймовірно, підкріплені, скоріш за все, змусять його зупинитися протягом наступних кількох місяців неподалік від вихідних позицій", - вважають аналітики ISW.

Україна також, ймовірно, поверне бойову потужність із західного Херсона і передислокує її в інші райони для проведення як оборонних, так і контрнаступальних операцій. ЗСУ можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістика підтримки українського угруповання на східному березі є дуже складною. Тому ЗСУ, швидше за все, закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і перерозподілять сили на інші напрямки.

Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відволікти частину сил на оборону в цій області, але ЗСУ, вірогідно, спрямують принаймні частину відновленої бойової потужності або на посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або на відкриття нового контрнаступу в іншому місці.