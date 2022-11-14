После поражения на Херсонщине Россия усилит наступление на Донетчине – ISW

Российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие, а также силы, выведенные из западной части Херсонской области, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправлять войска для защиты от этих возобновленных российских наступательных операций".

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Детали: Как говорят аналитики, россияне вряд ли достигнут значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия, хотя со временем они могут захватить Бахмут ценой огромных потерь.

Отмечается, что российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно подготовленными, плохо оснащенными и очень неохотно воюют.

Они не прибывают сплоченными подразделениями, а скорее направляются в основном как индивидуальные или небольшие подразделения для замены частей, которые воевали без отдыха в течение девяти месяцев, понесли сокрушительные потери в людях и технике, и сами в значительной степени деморализованы.

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Российские силы, действующие в Донецкой области, включают части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании "Вагнера", формирования БАРС (российского добровольческого резерва), ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, солдат чеченских подразделений Рамзана Кадырова и добровольческих батальонов. Этот причудливый конгломерат боевых сил будет иметь значительно меньшую эффективную боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичной численности.

Крайне маловероятно, что Суровикину удастся превратить его в силу, способную вести широкомасштабную наступательную механизированную маневренную войну, особенно учитывая то, что он даже не тратит (или ему не позволяют тратить) время на создание согласованной ударной группировки перед тем, как бросать ее в атаку.

"Это странное сочетание сил, вероятно, достигнет определенных успехов благодаря численному превосходству, но украинские защитники, вероятно, подкрепленные, скорее всего, заставят его остановиться в течение следующих нескольких месяцев неподалеку от исходных позиций", - считают аналитики ISW.

Украина также, вероятно, вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы для проведения как оборонительных, так и контрнаступательных операций. ВСУ могут попытаться преследовать россиян через Днепр в разных точках, но вряд ли сделают это, поскольку логистика поддержки украинской группировки на восточном берегу является очень сложной. Поэтому ВСУ, скорее всего, закрепят свой контроль над западным берегом, оставят там достаточно сил, чтобы сдержать любую попытку россиян снова пересечь реку, и перераспределят силы на другие направления.

Российское наступление в Донецкой области, вероятно, потребует от ВСУ отвлечь часть сил на оборону в этой области, но ВСУ, скорее всего, направят по крайней мере, часть восстановленной боевой мощи либо на усиление своего текущего контрнаступления в Луганской области, либо на открытие нового контрнаступления в другом месте.