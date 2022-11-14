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На президентських виборах у Словенії вперше перемогла жінка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 листопада 2022, 02:20
На президентських виборах у Словенії вперше перемогла жінка
Наташа Пірц Мусар, фото: Facebook

Ліберальна правозахисниця Наташа Пірц Мусар перемогла в другому турі виборів і стала першою жінкою - главою держави в Словенії.

Джерело: AP

Деталі: Повідомляється, що після підрахунку майже всіх голосів Пірц Мусар випередила консервативну колишню міністерку закордонних справ Словенії Анже Логар з рахунком 54% проти 46%.

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Її перемога посилює ліберальний блок країни після перемоги лівоцентристської коаліції на парламентських виборах у Словенії в квітні.

Сама Пірц Мусар заявила, що намагатиметься подолати розкол між лівими і правими в альпійській країні з населенням в 2 мільйони осіб.

"Моїм першим завданням буде відкриття діалогу між усіма словенцями", - сказала вона під час святкування її виборчої команди.

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54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді президента після здобуття Словенією незалежності після розпаду Югославії в 1991 році. Пірц Мусар представляла колишню першу леді США Меланію Трамп у справах про авторські права та інших справах у Словенії.

Нова глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п'ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.

Теми: Словеніявибори
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