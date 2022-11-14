Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На президентских выборах в Словении впервые победила женщина

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 02:20
На президентских выборах в Словении впервые победила женщина
Наташа Пирц Мусар, фото: Facebook

Либеральная правозащитница Наташа Пирц Мусар победила во втором туре выборов и стала первой женщиной - главой государства в Словении.

Источник: AP

Детали: Сообщается, что после подсчета почти всех голосов Пирц Мусар опередила консервативного бывшего министра иностранных дел Словении Анже Логар со счетом 54% против 46%.

Реклама:

Ее победа усиливает либеральный блок страны после победы левоцентристской коалиции на парламентских выборах в Словении в апреле.

Сама Пирц Мусар заявила, что будет пытаться преодолеть раскол между левыми и правыми в альпийской стране с населением в 2 миллиона человек.

"Моей первой задачей будет открытие диалога между всеми словенцами", - сказала она во время празднования ее избирательной команды.

ВИДЕО ДНЯ

54-летняя Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента после обретения Словенией независимости после распада Югославии в 1991 году. Пирц Мусар представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп в делах об авторских правах и других делах в Словении.

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.

Темы: Словениявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Словения
Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
В Словении и Хорватии − мощные ливни, есть погибшие
Россиянин в Словении фотографировал военный ангар, его допросили и отпустили - СМИ
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: