Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На президентских выборах в Словении впервые победила женщина

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 03:20
Наташа Пирц Мусар, фото: Facebook

Либеральная правозащитница Наташа Пирц Мусар победила во втором туре выборов и стала первой женщиной - главой государства в Словении.

Источник: AP

Детали: Сообщается, что после подсчета почти всех голосов Пирц Мусар опередила консервативного бывшего министра иностранных дел Словении Анже Логар со счетом 54% против 46%.

Ее победа усиливает либеральный блок страны после победы левоцентристской коалиции на парламентских выборах в Словении в апреле.

Сама Пирц Мусар заявила, что будет пытаться преодолеть раскол между левыми и правыми в альпийской стране с населением в 2 миллиона человек.

"Моей первой задачей будет открытие диалога между всеми словенцами", - сказала она во время празднования ее избирательной команды.

54-летняя Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента после обретения Словенией независимости после распада Югославии в 1991 году. Пирц Мусар представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп в делах об авторских правах и других делах в Словении.

ВИДЕО ДНЯ

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.

Темы: Словениявиборы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

ЕС начал пересмотр принципов будущих отношений с Россией - СМИ

В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных – Генштаб

Директор ЦРУ в Анкаре предостерег РФ от применения ядерного оружия

Омбудсмен обратился к Резникову из-за отмененных аккредитаций журналистам

Турция намекает на вину США в теракте в Стамбуле, "отвергает их соболезнования"

Все новости...
Словения
Словения передала Украине 28 танков М-55S
МИД РФ выдал фото из Словении 10-летней давности за подготовку Украиной "грязной бомбы"
В Словении проходит первый тур выборов нового президента
Последние новости
22:03
"Укрэнерго" опровергло фейк относительно того, когда перестанут выключать свет в Киеве
22:02
"Или они умрут, или мы переедем": как фермер из Донбасса вывез из-под обстрелов 150 коз за 1000 км
21:58
Пентагон потратит более $520 млн на пополнение запасов HIMARS
21:52
Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов
21:34
Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников – NYT
21:30
МИД призывает Сербию не разрешать вещание Russia Today, где оправдывают геноцид украинцев
21:22
Украинский бионический протез вошел в рейтинг лучших разработок года по версии Time
21:15
Министр обороны Британии вступился за Германию на фоне критики ее поддержки Украины
21:14
Обесточена почти вся оккупированная часть Запорожской области – мэр Мелитополя
21:02
Кадыровцы заставляют рыть окопы жителей Мелитопольщины – Федоров
Все новости...