На президентских выборах в Словении впервые победила женщина

Либеральная правозащитница Наташа Пирц Мусар победила во втором туре выборов и стала первой женщиной - главой государства в Словении.

Источник: AP

Детали: Сообщается, что после подсчета почти всех голосов Пирц Мусар опередила консервативного бывшего министра иностранных дел Словении Анже Логар со счетом 54% против 46%.

Ее победа усиливает либеральный блок страны после победы левоцентристской коалиции на парламентских выборах в Словении в апреле.

Сама Пирц Мусар заявила, что будет пытаться преодолеть раскол между левыми и правыми в альпийской стране с населением в 2 миллиона человек.

"Моей первой задачей будет открытие диалога между всеми словенцами", - сказала она во время празднования ее избирательной команды.

54-летняя Пирц Мусар станет первой женщиной на посту президента после обретения Словенией независимости после распада Югославии в 1991 году. Пирц Мусар представляла бывшую первую леди США Меланию Трамп в делах об авторских правах и других делах в Словении.

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Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора.