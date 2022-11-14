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Повітряні сили уразили 4 райони зосередження живої сили окупантів – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 листопада 2022, 04:19
Ілюстративне фото Командування повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ уразили 4 райони зосередження живої сили окупантів, озброєння та техніки на лівому березі.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Деталі: Також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання. Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 військових і 7 одиниць авто-бронетехніки.

В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких на даний час нема ракетоносія на чергуванні.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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