Повітряні сили уразили 4 райони зосередження живої сили окупантів – ОК "Південь"
Понеділок, 14 листопада 2022, 04:19
Повітряні сили ЗСУ уразили 4 райони зосередження живої сили окупантів, озброєння та техніки на лівому березі.
Джерело: ОК "Південь" у Facebook
Деталі: Також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 33 вогневих завдання. Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 військових і 7 одиниць авто-бронетехніки.
В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких на даний час нема ракетоносія на чергуванні.
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