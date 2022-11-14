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Воздушные силы поразили 4 района сосредоточения живой силы оккупантов - ОК "Юг"

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 03:19
Воздушные силы поразили 4 района сосредоточения живой силы оккупантов - ОК Юг
Иллюстративное фото Командования воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы оккупантов, вооружения и техники на левом берегу.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Детали: Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задачи. Сейчас подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 военных и 7 единиц авто-бронетехники.

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В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых на данный момент нет ракетоносителя на дежурстве.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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