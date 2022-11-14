Воздушные силы поразили 4 района сосредоточения живой силы оккупантов - ОК "Юг"

Воздушные силы ВСУ поразили 4 района сосредоточения живой силы оккупантов, вооружения и техники на левом берегу.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Детали: Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задачи. Сейчас подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 военных и 7 единиц авто-бронетехники.

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В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых на данный момент нет ракетоносителя на дежурстве.