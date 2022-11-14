Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та важкої артилерії – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти усю ніч обстрілювали 3 громади регіону.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч тримали під прицілом Нікопольський район. Били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали".

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Деталі: У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 000 родин у самому Марганці та навколишніх селищах і селах лишилися без води. Енергетики працюють - лагодять лінію, щоб запустити станцію.

Також російські снаряди понівечили будівлі та автівки. Деталі обстрілу з’ясовуються.

У інших районах кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.