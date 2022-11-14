Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 07:37
Фото: Резниченко в Telegram

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты всю ночь обстреливали 3 общины региона.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь держали под прицелом Никопольский район. Били по Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали".

Детали: В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 000 семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию.

Также российские снаряды изуродовали здания и машины. Детали обстрела выясняются.

В других районах кричала сирена, но прошло без атак и на эту минуту спокойно.

Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США могут передать Украине дроны Gray Eagle, но в модифицированном варианте - CNN

Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве

Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

ЕС начал пересмотр принципов будущих отношений с Россией - СМИ

Директор ЦРУ в Анкаре предостерег РФ от применения ядерного оружия

Все новости...
Днепропетровская область
Ночью на Никополь прилетело 40 вражеских снарядов, ранены две женщины
Днепропетровщина: россияне запустили 50 снарядов по Никопольскому району
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
Последние новости
01:33
МАГАТЭ проверит безопасность 3 АЭС в Украине, а также приедет в Чернобыль
01:01
Оккупанты депортировали 11 тысяч детей в Россию - Зеленский
00:37
В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками
00:20
Зеленский готовится обратиться к участникам "саммита G19"
00:09
Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН: Репарации стали частью правовой реальности
23:58
Президент дал звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снигиревке
23:24
За взломом Telegram топ-политиков Молдовы может стоять Россия - глава спецслужбы
23:04
США могут передать Украине дроны Gray Eagle, но в модифицированном варианте - CNN
22:48
Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве
22:45
Премьер Британии: Россия - это государство-изгой
Все новости...