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Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 06:37
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из Градов и тяжелой артиллерии - ОВА
Фото: Резниченко в Telegram

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты всю ночь обстреливали 3 общины региона.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь держали под прицелом Никопольский район. Били по Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали".

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Детали: В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 000 семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию.

Также российские снаряды изуродовали здания и машины. Детали обстрела выясняются.

В других районах кричала сирена, но прошло без атак и на эту минуту спокойно.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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