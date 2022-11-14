Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии - ОВА

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты всю ночь обстреливали 3 общины региона.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь держали под прицелом Никопольский район. Били по Марганецкой и Червоногригорьевской общинах. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно, люди не пострадали".

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Детали: В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала. 45 000 семей в самом Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию.

Также российские снаряды изуродовали здания и машины. Детали обстрела выясняются.

В других районах кричала сирена, но прошло без атак и на эту минуту спокойно.