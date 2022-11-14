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США у найближчі два тижні оголосять новий пакет допомоги для України - Салліван

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 06:45
США у найближчі два тижні оголосять новий пакет допомоги для України - Салліван
ДЖЕЙК САЛЛІВАН, ФОТО GETTY IMAGES

США протягом наступних двох тижнів планують оголосити ще один пакет військової допомоги для України, приблизно таких же розмірів, як останні виділені.

Як повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда", про це сказав радник з нацбезпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою, відповідаючи на питання, чи якось зміняться темпи й обсяги підтримки України. 

"Ми стабільно надаємо допомогу в сфері безпеки. Ви бачили пакет, який ми щойно анонсували. Протягом наступних двох тижнів буде ще один за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося вперед на наступний рік", - сказав Салліван.

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Салліван сказав також, що не вважає правильним ставити запитання про те, чи будуть вестися бойові дії взимку. 

"Я вважаю, що є трохи бінарного підходу у питанні наближення зими - чи будуть вестися бої чи не будуть. І я думаю, що такий підхід неправильний. Мова йде більше про рішення, які українцям доведеться приймати щодо швидкості та темпів операцій, а не про те, чи будуть вони їх вести чи ні", - сказав він.

Нагадаємо, останній з пакетів допомоги США для України оголосили у четвер 10 листопада, на загальну суму близько 400 мільйонів доларів. Серед іншого, до нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони HAWK; ЗРК Avenger та ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS.

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Теми: СШАУкраїнавійна
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