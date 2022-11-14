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США в ближайшие две недели объявят новый пакет помощи для Украины - Салливан

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 06:45
США в ближайшие две недели объявят новый пакет помощи для Украины - Салливан
ДЖЕЙК САЛЛИВАН, ФОТО GETTY IMAGES

США в течение следующих двух недель планируют объявить еще один пакет военной помощи для Украины, примерно таких же размеров, как последние выделенные.

Как сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда", об этом сказал советник по нацбезопасности Джейк Салливан в общении с прессой, отвечая на вопрос, какими в дальнейшем будут темпы и объемы поддержки Украины. 

"Мы стабильно оказываем помощь в сфере безопасности. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В течение следующих двух недель будет еще один по примерно такому же графику и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев. Так что нет ослабления нашей поддержки или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки. Мы также консультируемся с Конгрессом о получении дополнительных ресурсов, поскольку смотрим вперед на следующий год", - сказал Салливан.

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Салливан сказал также, что не считает правильным задавать вопрос о том, будут ли вестись боевые действия зимой. 

"Я считаю, что есть немного бинарного подхода в вопросе приближения зимы - будут ли вестись бои или не будут. И я думаю, что такой подход неправильный. Речь идет больше о решениях, которые украинцам придется принимать относительно скорости и темпов операций, а не о том, будут ли они их вести или нет", - сказал он.

Напомним, последний из пакетов помощи США для Украины объявили в четверг 10 ноября, на общую сумму около 400 миллионов долларов. Среди прочего, в него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK; ЗРК Avenger и ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS.

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Темы: СШАУкраинавойна
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