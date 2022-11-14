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США оголосять санкції проти 42 осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 08:52

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для Росії, яка веде війну в Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Єллен повідомила журналістам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці. За її словами, оголошення заплановано на вечір понеділка.

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", — сказала Єллен.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії.

Росії вдалося закупити в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та галузі вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і було незрозуміло, чи були якісь санкції пов’язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.

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Раніше Єллен заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися чинними навіть після будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною.

Теми: СШАсанкціїРосіязброя
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