США оголосять санкції проти 42 осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для Росії, яка веде війну в Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Єллен повідомила журналістам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці. За її словами, оголошення заплановано на вечір понеділка.

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"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", — сказала Єллен.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії.

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Росії вдалося закупити в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та галузі вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і було незрозуміло, чи були якісь санкції пов’язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.

Раніше Єллен заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися чинними навіть після будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною.