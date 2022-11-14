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США объявят санкции против 42 человек и компаний, помогающих РФ покупать оружие

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 08:52

Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против транснациональной сети лиц и компаний, работавших над закупкой военных технологий для России, ведущей войну в Украине.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Йеллен сообщила журналистам на полях саммита G20 на Бали, что санкции будут касаться 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но она отказалась предоставить подробности. По ее словам, оглашение запланировано на вечер понедельника.

"Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать военным усилиям России и отказать ей в необходимом оборудовании из-за санкций и экспортного контроля", — сказала Еллен.

Она отказалась предоставить подробности относительно того, на какие технологии будут направлены санкции с целью прекращения российских закупок.

Министерство финансов США наложило санкции на крупные военно-промышленные компании в России, а Министерство торговли приостановило экспорт американских компонентов и американских технологий, использовавшихся в части военной техники России.

России удалось закупить у Ирана беспилотники, которые использовались для нападений на города и энергетическую инфраструктуру в Украине. Иранские военные организации и отрасли уже находятся под жесткими санкциями США из-за программы ядерных разработок Тегерана, и было непонятно, были ли какие-либо санкции связаны с этими закупками боеприпасов для беспилотников.

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Ранее Эллен заявила, что некоторые санкции в отношении России могут оставаться в силе даже после какого-либо возможного мирного соглашения с Украиной.

Темы: СШАсанкцииРосcияоружие
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