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Росіяни вдарили по узбережжю поблизу Очакова під ранок

Понеділок, 14 листопада 2022, 09:01

Удосвіта 14 листопада російська армія вдарила з реактивних систем залпового вогню по прибережній смузі в районі Очакова. 

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Миколаївський район: Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих нема".

Деталі: У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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