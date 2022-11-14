Росіяни вдарили по узбережжю поблизу Очакова під ранок

Удосвіта 14 листопада російська армія вдарила з реактивних систем залпового вогню по прибережній смузі в районі Очакова.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "Миколаївський район: Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих нема".

Деталі: У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.