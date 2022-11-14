Россияне ударили по побережью близ Очакова под утро

На рассвете 14 ноября российская армия ударила из реактивных систем залпового огня по прибрежной полосе в районе Очакова.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Николаевский район: Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины. Пострадавших нет".

Детали: В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.