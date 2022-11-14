Россияне ударили по побережью близ Очакова под утро
Понедельник, 14 ноября 2022, 09:01
На рассвете 14 ноября российская армия ударила из реактивных систем залпового огня по прибрежной полосе в районе Очакова.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "Николаевский район: Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины. Пострадавших нет".
Детали: В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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