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Россияне ударили по побережью близ Очакова под утро

Понедельник, 14 ноября 2022, 08:01

На рассвете 14 ноября российская армия ударила из реактивных систем залпового огня по прибрежной полосе в районе Очакова.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Николаевский район: Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины. Пострадавших нет".

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Детали: В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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