ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів РФ 13 листопада – Генштаб

За добу 13 листопада російські окупанти втратили 510 вояків, від початку ж повномасштабної війни російська армія демелітаризувалась на 81370 осіб.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2848 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,

артилерійських систем – 1839 (+2) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 206 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані постійно уточнюються.