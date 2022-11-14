ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів РФ 13 листопада – Генштаб
Понеділок, 14 листопада 2022, 08:17
За добу 13 листопада російські окупанти втратили 510 вояків, від початку ж повномасштабної війни російська армія демелітаризувалась на 81370 осіб.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2848 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,
- артилерійських систем – 1839 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 206 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Дані постійно уточнюються.