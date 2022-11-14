Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знищили понад пів тисячі окупантів РФ 13 листопада – Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 09:17
ілюстративне фото ЗСУ

За добу 13 листопада російські окупанти втратили 510 вояків, від початку ж повномасштабної війни російська армія демелітаризувалась на 81370 осіб.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 81370 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2848 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1839 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 206 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані постійно уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN

У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві

Залужний: Українські військові не приймуть жодних перемовин чи компромісів

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, де закликала Росію відшкодувати завдані Україні збитки

ЄС почав перегляд принципів майбутніх відносин з Росією - ЗМІ

Директор ЦРУ в Анкарі застеріг РФ від застосування ядерної зброї

Усі новини...
війна
Британська розвідка спрогнозувала, як настання зими вплине на бойові дії в Україні
У Харкові ракетний удар не спричинив жертв, по області є поранені
У Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів – Гайдай
Останні новини
03:58
ЗСУ знищили на півдні "С-300" та ЗРК "Тор-М2" – ОК "Південь"
02:37
Під Бахмутом загинув канадський доброволець – ЗМІ
01:33
МАГАТЕ перевірить безпеку 3 АЕС в Україні, а також приїде до Чорнобиля
01:01
Окупанти депортували 11 тисяч дітей до Росії – Зеленський
00:37
У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 млн євро, віддячили желейними ведмедиками
00:20
Зеленський готується звернутися до учасників "саміту G19"
00:09
Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН: Репарації стали частиною правової реальності
23:58
Президент дав звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці
23:24
За зламом Telegram топ-політиків Молдови може стояти Росія – глава спецслужби
23:04
США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN
Усі новини...