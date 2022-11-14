ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ 13 ноября – Генштаб
Понедельник, 14 ноября 2022, 09:17
За сутки 13 ноября российские оккупанты потеряли 510 вояк, с начала же полномасштабной войны российская армия демелитаризовалась на 81370 человек.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 2848 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 206 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509 (+2),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,
- специальная техника - 160 (+0).
Данные постоянно уточняются.
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