ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ 13 ноября – Генштаб

За сутки 13 ноября российские оккупанты потеряли 510 вояк, с начала же полномасштабной войны российская армия демелитаризовалась на 81370 человек.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

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личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,

танков - 2848 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 206 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509 (+2),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,

специальная техника - 160 (+0).

Данные постоянно уточняются.