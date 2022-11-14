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ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ 13 ноября – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 08:17
ВСУ уничтожили более полутысячи оккупантов РФ 13 ноября – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 13 ноября российские оккупанты потеряли 510 вояк, с начала же полномасштабной войны российская армия демелитаризовалась на 81370 человек.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 2848 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 206 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509 (+2),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,
  • специальная техника - 160 (+0).

Данные постоянно уточняются.

Темы: войнаГенштаб
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