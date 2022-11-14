У Харкові ракетний удар не спричинив жертв, по області є поранені

Нічний ракетний обстріл Харкова минувся без постраждалих, у Куп’янську минулої доби було поранено чоловіка та жінку, ще двоє чоловіків постраждали через вибухові пристрої в інших населених пунктах Харківської області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Вчора близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих".

Деталі: Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок.

У смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років.

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В неділю в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік.

А в с. Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів у Харківській області.

Пряма мова: "На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та в боях з окупантами завдають їм помітних втрат".