Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові ракетний удар не спричинив жертв, по області є поранені

Олена РощінаПонеділок, 14 листопада 2022, 09:19

Нічний ракетний обстріл Харкова минувся без постраждалих, у Куп’янську минулої доби було поранено чоловіка та жінку, ще двоє чоловіків постраждали через вибухові пристрої в інших населених пунктах Харківської області. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Вчора близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих".

Деталі: Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок.

У смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років.

ВІДЕО ДНЯ

В неділю в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. 

А в с. Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів у Харківській області.

Пряма мова: "На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та в боях з окупантами завдають їм помітних втрат".

Теми: ХарківХарківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN

У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві

Залужний: Українські військові не приймуть жодних перемовин чи компромісів

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, де закликала Росію відшкодувати завдані Україні збитки

ЄС почав перегляд принципів майбутніх відносин з Росією - ЗМІ

Директор ЦРУ в Анкарі застеріг РФ від застосування ядерної зброї

Усі новини...
Харків
Росіяни вдарили по Харкову
У Харкові підірвалися двоє підлітків: їх рятували ДСНСники
"Укрзалізниця" знову запускає електрички з Харкова на Ізюм
Останні новини
04:21
Окупанти закріплюються на лівому березі Дніпра, ведуть розвідку дронами – ОК "Південь"
03:58
ЗСУ знищили на півдні "С-300" та ЗРК "Тор-М2" – ОК "Південь"
02:37
Під Бахмутом загинув канадський доброволець – ЗМІ
01:33
МАГАТЕ перевірить безпеку 3 АЕС в Україні, а також приїде до Чорнобиля
01:01
Окупанти депортували 11 тисяч дітей до Росії – Зеленський
00:37
У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 млн євро, віддячили желейними ведмедиками
00:20
Зеленський готується звернутися до учасників "саміту G19"
00:09
Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН: Репарації стали частиною правової реальності
23:58
Президент дав звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці
23:24
За зламом Telegram топ-політиків Молдови може стояти Росія – глава спецслужби
Усі новини...