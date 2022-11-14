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В Харькове ракетный удар не принес жертв, по области есть раненые

Елена РощинаПонедельник, 14 ноября 2022, 09:19

Ночной ракетный обстрел Харькова обошелся без пострадавших, в Купянске за прошедшие сутки были ранены мужчины и женщина, еще двое мужчин пострадали из-за взрывных устройств в других населенных пунктах Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Вчера около 22:40 враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших".

Детали: За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.

В Волчанске Чугуевского района поврежден жилой дом.

В пгт Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.

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В воскресенье в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина.

А в с. Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов в Харьковской области.

Прямая речь: "На линии столкновения наши защитники держат позиции и в боях с оккупантами наносят им заметные потери".

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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