Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове ракетный удар не принес жертв, по области есть раненые

Елена РощинаПонедельник, 14 ноября 2022, 08:19

Ночной ракетный обстрел Харькова обошелся без пострадавших, в Купянске за прошедшие сутки были ранены мужчины и женщина, еще двое мужчин пострадали из-за взрывных устройств в других населенных пунктах Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Вчера около 22:40 враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших".

Реклама:

Детали: За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ.

В Волчанске Чугуевского района поврежден жилой дом.

В пгт Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары.

ВИДЕО ДНЯ

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.

В воскресенье в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина.

А в с. Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов в Харьковской области.

Прямая речь: "На линии столкновения наши защитники держат позиции и в боях с оккупантами наносят им заметные потери".

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: