На Київщині можуть лунати звуки вибухів через навчання – ОВА

У понеділок 15 листопада у Бучанському районі Київської області жителі можуть почути звуки вибухів через навчання українських військовослужбовців.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 15 листопада, з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі будуть проводитися заняття для військових. У зв'язку з чим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!".