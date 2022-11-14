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На Київщині можуть лунати звуки вибухів через навчання – ОВА

Олена РощінаПонеділок, 14 листопада 2022, 09:52

У понеділок 15 листопада у Бучанському районі Київської області жителі можуть почути звуки вибухів через навчання українських військовослужбовців.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 15 листопада, з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі будуть проводитися заняття для військових. У зв'язку з чим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!".

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Теми: Київська областьвибухЗбройні сили
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