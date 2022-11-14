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В Киевской области могут звучать взрывы из-за учений – ОВА

Елена РощинаПонедельник, 14 ноября 2022, 08:52

В понедельник 15 ноября в Бучанском районе Киевской области жители могут услышать звуки взрывов из-за учений украинских военнослужащих.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 15 ноября, с 10.00 до 15.00 в Бучанском районе будут проводиться занятия для военных. В связи с чем в некоторых общинах области, возможно, будут слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!".

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Темы: Киевская областьвзрывВооруженные силы
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