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Суд виніс вирок танкісту армії РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 08:56
Суд виніс вирок танкісту армії РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі
Засуджений бойовик "Філ". фото СБУ

Бойовик терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ", отримав тюремний термін у 12 років за обстріли Маріуполя.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Донеччини

Деталі: Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 мешканець Донецька здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

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Загарбника вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

В ході слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР":

  • приєднався до терористів ще у 2014 році;
  • воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "днр" на посаді кулеметника;
  • був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка";
  • перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "днр";
  • на початку повномасштабного вторгнення рф він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.

Наразі, на підставі доказів СБУ, за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Красногвардійський районний суд у місті Дніпрі визнав фігуранта винним у державній зраді та створенні не передбачених законом збройних формувань або участі в їхній діяльності.

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Теми: СБУсудвійнапрокуратура
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