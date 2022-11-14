Суд вынес приговор танкисту армии РФ, который обстреливал гражданских в Мариуполе
Боевик террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил", получил тюремный срок в 12 лет за обстрелы Мариуполя.
Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Донецкой области
Детали: Следователи СБУ установили, что как оператор-наводчик танка Т72 житель Донецка совершил не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.
Захватчика удалось схватить в конце апреля недалеко от села Ровнополь в Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.
В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "долгую карьеру" в террористических группировках "ДНР":
- присоединился к террористам еще в 2014 году;
- воевал в "5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты "днр" в должности пулеметчика;
- был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка";
- находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты "народной милиции "днр";
- в начале полномасштабного вторжения рф он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т72.
Сейчас, на основании доказательств СБУ, при публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Красногвардейский районный суд в городе Днепре признал фигуранта виновным в государственной измене и создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участия в их деятельности.