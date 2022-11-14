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Путін уперше за 10 років скасовує щорічну пресконференцію - ЗМІ

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 09:57
Путін уперше за 10 років скасовує щорічну пресконференцію - ЗМІ
путін на пресконференції, фото риа новости

Щорічна велика пресконференція президента РФ Володимира Путіна вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року.

Джерело: РБК з посиланням на співрозмовників

Деталі: Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.

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Поки немає остаточного рішення і про те, чи проводити цього року пряму лінію.

За словами двох інших знайомих з обговоренням питання співрозмовників РБК, підготовка до заходу наразі ще не ведеться.

Одне з джерел каже, що під час ухвалення остаточного рішення враховуватимуть, зокрема, ситуацію на війні.

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Теми: Путінвійна
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