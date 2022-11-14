Путін уперше за 10 років скасовує щорічну пресконференцію - ЗМІ

Щорічна велика пресконференція президента РФ Володимира Путіна вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року.

Джерело: РБК з посиланням на співрозмовників

Деталі: Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.

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Поки немає остаточного рішення і про те, чи проводити цього року пряму лінію.

За словами двох інших знайомих з обговоренням питання співрозмовників РБК, підготовка до заходу наразі ще не ведеться.

Одне з джерел каже, що під час ухвалення остаточного рішення враховуватимуть, зокрема, ситуацію на війні.