Путін уперше за 10 років скасовує щорічну пресконференцію - ЗМІ
Понеділок, 14 листопада 2022, 10:57
Щорічна велика пресконференція президента РФ Володимира Путіна вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року.
Джерело: РБК з посиланням на співрозмовників
Деталі: Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.
Поки немає остаточного рішення і про те, чи проводити цього року пряму лінію.
За словами двох інших знайомих з обговоренням питання співрозмовників РБК, підготовка до заходу наразі ще не ведеться.
Одне з джерел каже, що під час ухвалення остаточного рішення враховуватимуть, зокрема, ситуацію на війні.