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Путин впервые за 10 лет отменяет ежегодную пресс-конференцию – СМИ

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 09:57
Путин впервые за 10 лет отменяет ежегодную пресс-конференцию – СМИ
путин на пресс-конференции, фото риа новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина очевидно не состоится в этом году, поскольку до сих пор нет решения о том, проводить ли ее до конца года.

Источник: РБК со ссылкой на собеседников

Детали: Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.

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Пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию.

По словам двух других знакомых с обсуждением вопроса собеседников РБК, подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется.

Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться, в том числе, ситуация на войне.

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Темы: Путинвойна
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