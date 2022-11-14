Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400: перекине на фронт

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Група зафіксувала приліт до Білорусі чергового Іл-76 ВКС РФ. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" 13 листопада, о 19:55 (за київським часом).

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Пробувши на аеродромі 2 години 10 хвилин, Іл-76 ПКС РФ RF-76605 полетів на аеродром "Міллерово" (Ростовська область, РФ) о 22:05.

За даними групи, останніми днями в Мачулищі з РФ прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, здійснюють вивезення ракет для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

Зазначається, що в неділю до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження. Адже о 13:00 у напрямку аеродрому Мачулищі було помічено 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 - 20 ракет.

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Дослівно: "Таким чином, ми маємо додаткове підтвердження, що з Білорусі останніми днями відбувається вивезення ракет до РФ для подальшого постачання ракет угрупованню на Луганському та Донецькому напрямку".