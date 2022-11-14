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Россиия вывезла из Беларуси ещё 20 ракет для ЗРК С-300/400: перебросит на фронт

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 10:03
Россиия вывезла из Беларуси ещё 20 ракет для ЗРК С-300/400: перебросит на фронт
иллюстративное фото С-300. Vitaly V. Kuzmin, Википедия

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Группа зафиксировала прилёт в Беларусь очередного Ил-76 ВКС РФ. Борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром "Мачулищи" 13 ноября, в 19:55 (по киевскому времени).

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Пробыв на аэродроме 2 часа 10 минут, Ил-76 ВКС РФ RF-76605 улетел на аэродром "Миллерово" (Ростовская область, РФ) в 22:05.

По данным группы, за последние дни в Мачулищи из РФ прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, производят вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из Беларуси.

Отмечается, что в воскресенье к этой информации удалось получить дополнительные подтверждения. Так как в 13:00 в направлении аэродрома Мачулищи было замечено 5 тралов, которые везли по 4 ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.

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Дословно: "Таким образом, мы имеем дополнительное подтверждение, что из Беларуси в последние дни идёт вывоз ракет в РФ для дальнейшего снабжения ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении".

Темы: БеларусьоружиеРосcиявойна
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