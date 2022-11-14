Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На протесті проросійської партії "Шор" у Кишиневі затримали 63 осіб, більшість - неповнолітні

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 10:29

На протесті, організованому партією "Шор" 13 листопада у Кишиневі, затримали 63 осіб, з них більше половини - неповнолітні.

Як повідомляє Newsmaker, про це повідомили у Генеральному інспектораті поліції, пише "Європейська правда".

У поліції кажуть, що загальна кількість учасників акції складала близько 3600 осіб, а не 60 тисяч, як стверджували організатори. 

Реклама:

За спроби влаштувати провокації затримали 63 осіб з підозрілою поведінкою, з них 39 виявилися неповнолітніми. 

Нагадаємо, вдень 13 листопада партія "Шор" вчергове організувала у центрі Кишинева протест з вимогою дострокових виборів. Демонстрації партії "Шор" відбуваються дев’яту неділю поспіль. 

9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною. 

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту; в одному випадку лідер партії Ілан Шор прямо визнав це.

Читайте більше у статті:  Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: