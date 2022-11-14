На протесті проросійської партії "Шор" у Кишиневі затримали 63 осіб, більшість - неповнолітні

На протесті, організованому партією "Шор" 13 листопада у Кишиневі, затримали 63 осіб, з них більше половини - неповнолітні.

Як повідомляє Newsmaker, про це повідомили у Генеральному інспектораті поліції, пише "Європейська правда".

У поліції кажуть, що загальна кількість учасників акції складала близько 3600 осіб, а не 60 тисяч, як стверджували організатори.

За спроби влаштувати провокації затримали 63 осіб з підозрілою поведінкою, з них 39 виявилися неповнолітніми.

Нагадаємо, вдень 13 листопада партія "Шор" вчергове організувала у центрі Кишинева протест з вимогою дострокових виборів. Демонстрації партії "Шор" відбуваються дев’яту неділю поспіль.

9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною.

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту; в одному випадку лідер партії Ілан Шор прямо визнав це.

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