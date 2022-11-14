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На протесте пророссийской партии "Шор" в Кишиневе задержали 63 человека

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 11:29

На протесте, организованном партией "Шор" 13 ноября в Кишиневе, задержали 63 человека, из них более половины - несовершеннолетние.

Как сообщает Newsmaker, об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции, пишет "Европейская правда".

В полиции говорят, что общее количество участников акции составляло около 3600 человек, а не 60 тысяч, как утверждали организаторы. 

За попытки устроить провокации задержали 63 человека с подозрительным поведением, из них 39 оказались несовершеннолетними. 

Напомним, днем 13 ноября партия "Шор" в очередной раз организовала в центре Кишинева протест с требованием досрочных выборов. Демонстрации партии "Шор" проходят девятое воскресенье подряд. 

9 ноября Кабмин Молдовы на заседании 9 ноября поддержал предложение министра юстиции об обращении в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной

Правоохранители провели серию обысков в офисах партии и изъяли деньги, которые могли предназначаться для "зарплаты" участникам акций протеста; в одном случае лидер партии Илан Шор прямо признал это.

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Читайте больше в статье: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: Молдова
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