На Херсонщині тривають обстріли, на лівому березі окупантів теж меншає – ОВА

У Херсонській області російська армія продовжує обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України, проте в окупованих Каховці, Таврійську й Новій Каховці на лівому березі Дніпра загарбників стає менше на тлі відступу з Херсона, розташованого на правому березі.

Джерело: зведені дані голів областей про ситуацію станом на 09:00 понеділка 14 листопада

Деталі: Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів Сил оборони та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка.

У тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

У звільнених населених пунктах Херсонської області українська влада продовжує стабілізаційні заходи, в тому числі розмінування.

Начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що 14 листопада у центрі міста Херсон працюватимуть вибухотехніки, а інформація про те, що там роздаватимуть гуманітарну допомогу, – неправда.

На площі Свободи біля ОВА вже працює LTE від "Київстар".

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Відповідно до розпорядження голови Херсонської ОВА, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено з 13 по 18 листопада 2022 року користуватися всіма видами водного транспорту.

Чернігівщина: за минулу добу – 3 обстріли Новгород-Сіверського району із мінометів і ймовірно касетних боєприпасів (дистанційне мінування).

Без жертв, але є пошкодження. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: за минулу добу по прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів. Ворог поцілив по Шалигинській, Зноб-Новгородській, Хотінській, Білопільськїй, Юнаківській, Краснопільськїй громадах. Минулося без жертв. Є пошкодження та руйнування.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Залізничне, Новоандріївка, Червоне, Новоданилівка, Юрківка, Кирпотине, Степногірськ, Ольгівське, Темирівка, Шевченко, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Дорожнянка.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район.

Били по Червоногригорівській та Марганецькій громадах з "Градів" та важкої артилерії.

Попередньо, люди не постраждали.

У Марганці пошкоджена лінія електропередач. 45 тисяч родин у Марганці та селах і селищах Марганецької громади без води. Енергетики уже лагодять лінію, щоб запустити насосну станцію.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені будівлі і кілька автівок.

Поліція і ДСНС ще обстежують територію і з’ясовують деталі та наслідки обстрілу.

Харківщина: в неділю пізно ввечері ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо – ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Без постраждалих та значних пошкоджень.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, які розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

У Вовчанську пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району – інфраструктурний об'єкт (котельня) та освітній заклад (Шевченківський ліцей).

У Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років.

13 листопада в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в с. Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

Луганщина: 13 листопада під контроль ЗСУ перейшло село Макіївка Сватівського району.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Стельмахівки і Білогорівки. Російські окупанти 5 разів штурмували позиції захисників Луганщини, нанесли 21 артилерійський та мінометний удар.

Донеччина: ввечорі – ракетний удар по Кураховому, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, одна людина поранена.

Протягом доби та вночі – активні бойові дії поблизу Вугледара та Павлівки.

Вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Вночі – артобстріли та штурмові дії околиць Світлодарської МВА, зокрема, с. Майорськ.

Зв’язок відсутній у всіх населених пунктах громади.

Зранку посилилися обстріли Очеретинської громади, зокрема сіл Первомайське і Водяне.

В Авдіївці ніч пройшла відносно спокійно, були поодинокі прильоти по старій частині міста. На ранок стався обстріл з РСЗВ "Град", є влучання в центральній частині міста.

Зранку – обстріл околиць Селидового. Інформація про руйнування та поранених поки що не надходила. Дані уточнюються.

За минулу добу на Донеччині: 4 поранених цивільних.

Миколаївщина: у понеділок зранку ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Львівщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.