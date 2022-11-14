В Херсонской области продолжаются обстрелы, на левом берегу оккупантов тоже становится меньше – ОВА

В Херсонской области российская армия продолжает обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины, однако в оккупированных Каховке, Таврийске и Новой Каховке на левом берегу Днепра захватчиков становится меньше на фоне отступления из Херсона, расположенного на правом берегу.

Источник: сведенные данные глав областей о ситуации по состоянию на 09:00 понедельника 14 ноября

Детали: Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, враг не прекращает обстрелы позиций подразделений Сил обороны и прилегающих к линии столкновения территориальных общин, ведет воздушную разведку. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мыловое, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка.

Во временно занятых врагом населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области украинская власть продолжает стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.

Начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что 14 ноября в центре города Херсона будут работать взрывотехники, а информация о том, что там будут раздавать гуманитарную помощь, – неправда.

На площади Свободы у ОВА уже работает LTE от "Киевстар".

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По распоряжению главы Херсонской ОВ, на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено с 13 по 18 ноября 2022 года пользоваться всеми видами водного транспорта.

Черниговская область: за минувшие сутки – 3 обстрела Новгород-Северского района из минометов и вероятно кассетных боеприпасов (дистанционное минирование).

Без жертв, но есть повреждения. Подробная информация о последствиях уточняется.

Сумская область: за минувшие сутки по приграничной территории Сумщины россияне выпустили 264 мин, ракет и снарядов. Враг попал по Шалыгинской, Зноб-Новгородской, Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской общинам. Обошлось без жертв. Есть повреждения и разрушения.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Щербаки, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоандреевка, Красное, Новоданиловка, Юрковка, Кирпотино, Степногорск, Ольговское, Темировка, Шевченко, Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Дорожнянка.

Поступило 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России.

Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: россияне всю ночь обстреливали Никопольский район.

Били по Красногригоревской и Марганецкой общинах из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Предварительно люди не пострадали.

В Марганце повреждена линия электропередач. 45 тысяч семей в Марганце и селах и поселках Марганецкой общины без воды. Энергетики уже чинят линию, чтобы запустить насосную станцию.

В результате вражеской атаки повреждены здания и несколько автомобилей.

Полиция и ГСЧС еще обследуют территорию и выясняют детали и последствия обстрелов.

Харьковская область: в воскресенье поздно вечером враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно – ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Без пострадавших и серьезных повреждений.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с РФ.

В Волчанске поврежден жилой дом, в пгт Шевченково Купянского района – инфраструктурный объект (котельная) и образовательное учреждение (Шевченковский лицей).

В Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.

13 ноября в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве подорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в с. Волохов Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина.

Луганская область: 13 ноября под контроль ВСУ перешло село Макеевка Сватовского района.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки. Российские оккупанты 5 раз штурмовали позиции защитников Луганщины, нанесли 21 артиллерийский и минометный удар.

Донецкая область: вечером – ракетный удар по Курахово, повреждены многоэтажки и частные дома, один человек ранен.

В течение суток и ночью активные боевые действия вблизи Угледара и Павловки.

Ночью – обстрелы Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Ночью – артобстрелы и штурмовые действия окрестностей Светлодарской ГВА, в частности, п. Майорск.

Связь отсутствует во всех населенных пунктах.

Утром усилились обстрелы Очеретинской общины, в том числе сел Первомайское и Водяное.

В Авдеевке ночь прошла относительно спокойно, были единичные прилеты по старой части города. На утро произошел обстрел из РСЗО "Град", есть попадания в центральной части города.

Утром – обстрел окрестностей Селидово. Информация о разрушениях и раненых пока не поступала. Данные уточняются.

За минувшие сутки в Донецкой области: 4 раненых гражданских.

Николаевская область: в понедельник утром враг наносил удары из РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины. Пострадавших нет.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Полтавской, Винницкой, Львовской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.