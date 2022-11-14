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В Індонезії повідомили про госпіталізацію Лаврова на саміті G20, МЗС РФ заперечує

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 10:46

Міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова було доставлено до лікарні через проблеми зі здоров'ям, що виникли після його прибуття на саміт G20 на Балі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Associated Press з посиланням на владу Індонезії.

Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили агентству, що російський дипломат потрапив до лікарні на Балі. Двоє людей сказали, що Лавров лікувався від серцевої хвороби.

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Офіційні особи заявили, що його доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар. Зв'язатися з представниками російського посольства для отримання коментарів не вдалося.

Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова спростувала інформацію про хворобу Лаврова.

"Ми тут із Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звісно, ​​найвищий пілотаж фейків. Ну, чекайте, світовий ексклюзив", - написала вона у Телеграм-каналі.

ВІДЕО ДНЯ

Лавров є найвищою російською офіційною особою на саміті G20, який починається у вівторок. Президент РФ Владімір Путін відмовився від участі через критику з боку світових лідерів щодо вторгнення в Україну.

Раніше ЗМІ повідомили, що високопоставлені індонезійські політики, включно з президентом Джоко Відодо, закликають західних лідерів піти на поступки щодо своєї критики Росії, аби уникнути завершення саміту G20 на Балі цього тижня без ухвалення спільної заяви.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: ЛавровРосія
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