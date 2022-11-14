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В Индонезии сообщили о госпитализации Лаврова на саммите G20, МИД РФ отрицает

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 11:46

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем, возникших после его прибытия на саммит G20 на Бали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Associated Press со ссылкой на власти Индонезии.

Три индонезийские правительственные и медицинские чиновники сообщили агентству, что российский дипломат попал в больницу на Бали. Два человека сказали, что Лавров лечился от сердечной болезни.

Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасар. Связаться с представителями российского посольства для получения комментариев не удалось.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о болезни Лаврова.

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - написала она в Телеграм-канале.

Лавров является высшим российским официальным лицом на саммите G20, который начинается во вторник. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия из-за критики со стороны мировых лидеров относительно вторжения в Украину.

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Ранее СМИ сообщили, что высокопоставленные индонезийские политики, включая президента Джоко Видодо, призывают западных лидеров пойти на уступки в отношении своей критики России, чтобы избежать завершения саммита G20 на Бали на этой неделе без принятия совместного заявления.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: ЛавровРосcия
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