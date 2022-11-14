Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина натякає на вину США у теракті в Стамбулі, "відкидає їхні співчуття"

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 12:07

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту у Стамбулі, натякнувши, що Анкара вбачає у ньому і провину США. 

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить CNN Turk.

"Ми не приймаємо співчуття від посольства США", - заявив Сулейман Сойлу. 

"Ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали. І ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей", - сказав міністр. 

У спілкуванні зі ЗМІ він заявив також, що теракт у Стамбулі був здійснений за дорученням штабу курдської організації YPG, що розташований у сирійському районі Кобані, а виконавицю відправили до Туреччини через сирійський Афрін. За його словами, правоохоронці вже провели операції за 21 адресами та затримали 46 осіб.  

"Причетні до теракту могли вже сьогодні втекти до Греції, але їх оперативно схопили", - цитує міністра агентство Anadolu. 

Сойлу заявив також, що організатори нібито готували вбивство виконавиці теракту - "викинути з вікна чи кинути в канал", щоб поліція не викрила усю мережу. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим. 

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 осіб і ще 81 отримали поранення, з останніх 39 осіб вже виписали з лікарень після надання допомоги. П’ятеро з госпіталізованих - у реанімації.

Вранці 14 жовтня повідомили про затримання жінки, яка, як вважають правоохоронці, залишила вибухівку на вулиці. 

Теми: ТуреччинаСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни перекидають війська з херсонського на донецький напрямок, хочуть добитись успіху – ISW

США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN

У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві

Залужний: Українські військові не приймуть жодних перемовин чи компромісів

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, де закликала Росію відшкодувати завдані Україні збитки

ЄС почав перегляд принципів майбутніх відносин з Росією - ЗМІ

Усі новини...
Туреччина
Іспанія продовжила розміщення систем Patriot у Туреччині
У Туреччині затримали підозрюваного в організації вибуху в пішохідній зоні Стамбула
Вибух у Стамбулі: загинули 6 людей, 81 постраждала
Останні новини
06:56
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб
05:53
Зеленський учасникам G20: Настав час припинити руйнівну війну Росії
05:08
Росіяни перекидають війська з херсонського на донецький напрямок, хочуть добитись успіху – ISW
04:21
Окупанти закріплюються на лівому березі Дніпра, ведуть розвідку дронами – ОК "Південь"
03:58
ЗСУ знищили на півдні "С-300" та ЗРК "Тор-М2" – ОК "Південь"
02:37
Під Бахмутом загинув канадський доброволець – ЗМІ
01:33
МАГАТЕ перевірить безпеку 3 АЕС в Україні, а також приїде до Чорнобиля
01:01
Окупанти депортували 11 тисяч дітей до Росії – Зеленський
00:37
У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 млн євро, віддячили желейними ведмедиками
00:20
Зеленський готується звернутися до учасників "саміту G19"
Усі новини...