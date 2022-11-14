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Турция намекает на вину США в теракте в Стамбуле, "отвергает их соболезнования"

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 11:07

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отверг соболезнования Соединенных Штатов по поводу теракта в Стамбуле, намекнув, что Анкара видит в нем и вину США. 

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит CNN Turk.

"Мы не принимаем соболезнования от посольства США", - заявил Сулейман Сойлу. 

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"Мы знаем, как это координировалось. Мы знаем, какой сигнал нам отправили. И мы пошлем очень сильный сигнал в ответ", - сказал министр. 

В общении со СМИ он заявил также, что теракт в Стамбуле был совершен по поручению штаба курдской организации YPG, расположенного в сирийском районе Кобани, а исполнительницу отправили в Турцию через сирийский Африн. По его словам, правоохранители уже провели операции по 21 адресу и задержали 46 человек.  

"Причастные к теракту могли уже сегодня сбежать в Грецию, но их оперативно схватили", - цитирует министра агентство Anadolu

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Сойлу заявил также, что организаторы якобы готовили убийство исполнительницы теракта - "выбросить из окна или бросить в канал", чтобы полиция не разоблачила всю сеть. 

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим. 

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных - в реанимации.

Утром 14 октября сообщили о задержании женщины, которая, как считают правоохранители, оставила взрывчатку на улице. 

Темы: ТурцияСША
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