РосЗМІ: У Туреччині проходять переговори між представниками РФ і США
Понеділок, 14 листопада 2022, 11:31
Російські ЗМІ повідомляють, що 14 листопада в столиці Туреччини Анкарі відбуваються переговори між російською та американською делегаціями.
Джерело: видання РФ "Коммерсантъ"
Деталі: За даними джерела російського видання, з російської сторони в Анкару прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.
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Раніше цю зустріч публічно не анонсували. Подробиці переговорів джерело поки повідомити відмовилося.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі.
Востаннє російська та американська делегації зустрічалися в Женеві 10 січня 2022 року для переговорів щодо гарантій безпеки.
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