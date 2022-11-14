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РосЗМІ: У Туреччині проходять переговори між представниками РФ і США

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 12:31

Російські ЗМІ повідомляють, що 14 листопада в столиці Туреччини Анкарі відбуваються переговори між російською та американською делегаціями.

Джерело: видання РФ "Коммерсантъ"

Деталі: За даними джерела російського видання, з російської сторони в Анкару прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Раніше цю зустріч публічно не анонсували. Подробиці переговорів джерело поки повідомити відмовилося.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі.

Востаннє російська та американська делегації зустрічалися в Женеві 10 січня 2022 року для переговорів щодо гарантій безпеки.

Теми: СШАРосіяТуреччина
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