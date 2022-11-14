РосСМИ: В Турции проходят переговоры между представителями РФ и США
Понедельник, 14 ноября 2022, 11:31
Российские СМИ сообщают, что 14 ноября в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями.
Источник: издание РФ "Коммерсантъ"
Детали: По данным источника российского издания, с российской стороны в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Ранее данная встреча публично не анонсировалась. Подробности переговоров источник пока сообщить отказался.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре.
Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января 2022 года для переговоров по гарантиям безопасности.
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