РосСМИ: В Турции проходят переговоры между представителями РФ и США

Российские СМИ сообщают, что 14 ноября в столице Турции Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями.

Источник: издание РФ "Коммерсантъ"

Детали: По данным источника российского издания, с российской стороны в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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Ранее данная встреча публично не анонсировалась. Подробности переговоров источник пока сообщить отказался.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в Анкаре.

Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января 2022 года для переговоров по гарантиям безопасности.