У жовтні РФ випустила 15 "Калібрів", у противника дефіцит – Повітряні сили

Затишшя у використанні Росією ракетних обстрілів може свідчити про певний дефіцит ракет у противника, який виробництво не встигає надолужити.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу у медіаціентрі "Україна - Укрінформ" 14 листопада

Пряма мова: "У жовтні застосували не так багато, буквально до 15 "Калібрів" (крилаті ракети –ред.) було застосовано протягом місяця. Очевидно, що має противник дефіцит із цими ракетами.

А саме, що не можна швидко їх виготовити і поставити на носії".

Деталі: При цьому, речник Повітряних сил нагадав, що окупаційні війська продовжують постійно обстрілювати прифронтові регіони з артилерії та комплексів С-300.

Стосовно поточної ситуації Ігнат повідомив, що 14 листопада близько 10.00 на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня.