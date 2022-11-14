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У жовтні РФ випустила 15 "Калібрів", у противника дефіцит – Повітряні сили

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 12:18
У жовтні РФ випустила 15 Калібрів, у противника дефіцит – Повітряні сили
Юрій Ігнат

Затишшя у використанні Росією ракетних обстрілів може свідчити про певний дефіцит ракет у противника, який виробництво не встигає надолужити.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу у медіаціентрі "Україна - Укрінформ" 14 листопада

Пряма мова: "У жовтні застосували не так багато, буквально до 15 "Калібрів" (крилаті ракети –ред.) було застосовано протягом місяця. Очевидно, що має противник дефіцит із цими ракетами.

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А саме, що не можна швидко їх виготовити і поставити на носії".

Деталі: При цьому, речник Повітряних сил нагадав, що окупаційні війська продовжують постійно обстрілювати прифронтові регіони з артилерії та комплексів С-300.

Стосовно поточної ситуації Ігнат повідомив, що 14 листопада близько 10.00 на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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