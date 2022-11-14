В октябре РФ выпустила 15 "Калибров", у противника дефицит – Воздушные силы

Затишье в использовании Россией ракетных обстрелов может свидетельствовать об определенном дефиците ракет, который производство противника не успевает наверстать.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ" 14 ноября

Прямая речь: "В октябре применили не так много, буквально до 15 "Калибров" (крылатые ракеты -ред.) было применено в течение месяца. Очевидно, что у противника дефицит с этими ракетами.

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А именно, что нельзя быстро их изготовить и поставить на носители".

Детали: При этом, спикер Воздушных сил напомнил, что оккупационные войска продолжают постоянно обстреливать прифронтовые регионы из артиллерии и комплексов С-300.

Относительно текущей ситуации Игнат сообщил, что 14 ноября около 10.00 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня.