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В октябре РФ выпустила 15 "Калибров", у противника дефицит – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 13:18
Юрий Игнат

Затишье в использовании Россией ракетных обстрелов может свидетельствовать об определенном дефиците ракет, который производство противника не успевает наверстать.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ" 14 ноября

Прямая речь: "В октябре применили не так много, буквально до 15 "Калибров" (крылатые ракеты -ред.) было применено в течение месяца. Очевидно, что у противника дефицит с этими ракетами.

А именно, что нельзя быстро их изготовить и поставить на носители".

Детали: При этом, спикер Воздушных сил напомнил, что оккупационные войска продолжают постоянно обстреливать прифронтовые регионы из артиллерии и комплексов С-300.

Относительно текущей ситуации Игнат сообщил, что 14 ноября около 10.00 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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