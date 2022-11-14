Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В октябре РФ выпустила 15 "Калибров", у противника дефицит – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 12:18
В октябре РФ выпустила 15 Калибров, у противника дефицит – Воздушные силы
Юрий Игнат

Затишье в использовании Россией ракетных обстрелов может свидетельствовать об определенном дефиците ракет, который производство противника не успевает наверстать.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ" 14 ноября

Прямая речь: "В октябре применили не так много, буквально до 15 "Калибров" (крылатые ракеты -ред.) было применено в течение месяца. Очевидно, что у противника дефицит с этими ракетами.

Реклама:

А именно, что нельзя быстро их изготовить и поставить на носители".

Детали: При этом, спикер Воздушных сил напомнил, что оккупационные войска продолжают постоянно обстреливать прифронтовые регионы из артиллерии и комплексов С-300.

Относительно текущей ситуации Игнат сообщил, что 14 ноября около 10.00 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены два вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"
Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания
В Киеве попрощаются с погибшим легендарным пилотом "Джусом"
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: