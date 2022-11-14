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Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 13:34
фото з Твіттера Анушаускаса

В Україну прибули передані Литвою 12 бронетранспортерів М113.

Про це повідомив у понеділок міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла свого місця призначення в Україні", - написав Анушаускас, уточнивши, що мова йде про  12 одиниць М113, 10 з яких оснащені 120-мм мінометами.

"Литва виконує свої зобов'язання і зараз в Україну відправлено 62 М113 різного призначення", - додав литовський міністр.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що країна передасть зимове обмундирування для ЗСУ на суму близько двох мільйонів євро, якого вистачить на 25 тисяч українських військових.

Литва також забрала на ремонт пошкоджені на полі бою гаубиці.

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Теми: Литвавійна
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