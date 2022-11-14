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Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 13:34
фото из Твиттера Анушаускаса

В Украину прибыли переданные Литвой 12 бронетранспортеров М113.

Об этом сообщил в понедельник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла своего места назначения в Украине", - написал Анушаускас, уточнив, что речь идет о 12 единицах М113, 10 из которых оснащены 120-мм минометами.

"Литва выполняет свои обязательства и сейчас в Украину отправлено 62 М113 различного назначения", - добавил литовский министр.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что страна передаст зимнее обмундирование для ВСУ на сумму около двух миллионов евро, которого хватит на 25 тысяч украинских военных.

Литва также забрала на ремонт поврежденные на поле боя гаубицы.

Темы: Литвавойна
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