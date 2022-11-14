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Сили півдня: Ворог уночі обстріляв Чорнобаївку – добити те, що не забрали

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 13:17
Сили півдня: Ворог уночі обстріляв Чорнобаївку – добити те, що не забрали
Наталя Гуменюк. скриншот

В ніч на понеділок російські окупаційні війська обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.

Джерело: начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 14 листопада

Пряма мова: "Цієї ночі було атаковано в тому числі й славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, не змогли забрати".

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Деталі: Гуменюк наголосила, що на всій деокупованій території Херсонщини наразі проводяться стабілізаційні та фільтраційні заходи, тому повертатись туди місцевим жителям не можна.

Теми: Херсонська областьвійна
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