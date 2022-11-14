Силы юга: Враг ночью обстрелял Чернобаевку – добить то, что не забрали

В ночь на понедельник российские оккупационные войска обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 14 ноября

Прямая речь: "Этой ночью была атакована в том числе и знаменитая Чернобаевка, где они пытаются добить то, что не вывезли, не смогли забрать".

Детали: Гуменюк отметила, что на всей деоккупированной территории Херсонщины сейчас проводятся стабилизационные и фильтрационные мероприятия, поэтому возвращаться туда местным жителям нельзя.