Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы юга: Враг ночью обстрелял Чернобаевку – добить то, что не забрали

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 14:17
Наталья Гуменюк. скриншот

В ночь на понедельник российские оккупационные войска обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 14 ноября

Прямая речь: "Этой ночью была атакована в том числе и знаменитая Чернобаевка, где они пытаются добить то, что не вывезли, не смогли забрать".

Детали: Гуменюк отметила, что на всей деоккупированной территории Херсонщины сейчас проводятся стабилизационные и фильтрационные мероприятия, поэтому возвращаться туда местным жителям нельзя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира": 10 предложений

Россияне перебрасывают войска с херсонского на донецкое направление, хотят добиться успеха - ISW

США могут передать Украине дроны Gray Eagle, но в модифицированном варианте - CNN

Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве

Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов

Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

Все новости...
Херсонская область
Спецоперация: на Херсонщине схватили боевика "ДНР", который стрелял в гражданских
Кремль возмущен, что Зеленский "приехал на территорию России"
В Херсонской области продолжаются обстрелы, на левом берегу оккупантов тоже становится меньше – ОВА
Последние новости
09:56
В регионы Украины завезли 193 тысяч вакцин против гриппа: кто сможет привиться бесплатно
09:53
Британская разведка объяснила, почему россияне выбрали Геническ вместо Херсона
09:50
Цены на нефть продолжают падать: влияют снижение спроса и коронавирус в Китае
09:42
G20 все же готовит совместное заявление с осуждением российской агрессии – СМИ
09:40
Пентагон: Россияне не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины
09:31
Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом войны
09:25
Россия уже потеряла в войне более 82 тысяч солдат
09:20
Гадалка, собаки и фильм, который стоил режиссеру жизни: в Киеве прошел Docudays
09:11
В Мелитополе раздался взрыв возле "логова оккупантов" – мэр
08:57
Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России
Все новости...