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Силы юга: Враг ночью обстрелял Чернобаевку – добить то, что не забрали

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 13:17
Силы юга: Враг ночью обстрелял Чернобаевку – добить то, что не забрали
Наталья Гуменюк. скриншот

В ночь на понедельник российские оккупационные войска обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 14 ноября

Прямая речь: "Этой ночью была атакована в том числе и знаменитая Чернобаевка, где они пытаются добить то, что не вывезли, не смогли забрать".

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Детали: Гуменюк отметила, что на всей деоккупированной территории Херсонщины сейчас проводятся стабилизационные и фильтрационные мероприятия, поэтому возвращаться туда местным жителям нельзя.

Темы: Херсонская областьвойна
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