У Бєлгороді горить ємність з паливом
Понеділок, 14 листопада 2022, 14:41
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про пожежу - горять ємності з дизельним паливом "унаслідок влучання снаряда".
Джерело: Гладков у Twitter
Пряма мова Гладкова: "Під обстріл потрапило село Козинка Грайворонського міського округу. Внаслідок влучання снаряда на території фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом.
Постраждалих немає".
Деталі: Місцеві телеграм-канали поширюють фото з пожежі.