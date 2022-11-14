Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бєлгороді горить ємність з паливом

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 14:41
фото з соцмереж

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про пожежу - горять ємності з дизельним паливом "унаслідок влучання снаряда".

Джерело: Гладков у Twitter

Пряма мова Гладкова: "Під обстріл потрапило село Козинка Грайворонського міського округу. Внаслідок влучання снаряда на території фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом.

Постраждалих немає".

Деталі: Місцеві телеграм-канали поширюють фото з пожежі.

 

Теми: Росіяпожежавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лідер Китаю закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення Росії

Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій

Росіяни перекидають війська з херсонського на донецький напрямок, хочуть добитись успіху – ISW

США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN

У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві

Залужний: Українські військові не приймуть жодних перемовин чи компромісів

Усі новини...
Росія
Європарламент наступного тижня розгляне визнання Росії терористичною державою
War Speeches. Російське приниження в Херсоні й на Балі
Пєсков про страту росіянина кувалдою: Це не наша справа
Останні новини
10:16
Гайдай: Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини
09:56
У регіони України завезли 193 тисячі вакцин проти грипу: хто зможе щепитися безкоштовно
09:53
Британська розвідка пояснила, чому росіяни обрали Генічеськ замість Херсона
09:50
Ціни на нафту продовжують падати: впливають зниження попиту та коронавірус у Китаї
09:42
G20 все ж планує спільну заяву із засудженням російської агресії – ЗМІ
09:40
Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої
09:31
Зеленський назвав звільнення Херсона переломним моментом війни
09:25
Росія вже втратила у війні понад 82 тисячі солдатів
09:20
Ворожка, собаки та фільм, який коштував режисеру життя: у Києві відбувся Docudays
09:11
У Мелітополі пролунав вибух біля "лігва окупантів" – мер
Усі новини...