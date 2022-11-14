Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бєлгороді горить ємність з паливом

Роман ПетренкоПонеділок, 14 листопада 2022, 13:41
У Бєлгороді горить ємність з паливом
фото з соцмереж

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про пожежу - горять ємності з дизельним паливом "унаслідок влучання снаряда".

Джерело: Гладков у Twitter

Пряма мова Гладкова: "Під обстріл потрапило село Козинка Грайворонського міського округу. Внаслідок влучання снаряда на території фермерського господарства відбувається горіння ємності з дизельним паливом.

Реклама:

Постраждалих немає".

Деталі: Місцеві телеграм-канали поширюють фото з пожежі.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпожежавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: