В Белгороде горит емкость с топливом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре – горят емкости с дизельным топливом "в результате попадания снаряда".

Источник: Гладков в Twitter

Прямая речь Гладкова: "Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом.

Пострадавших нет".

Детали: Местные телеграмм-каналы распространяют фото с пожара.