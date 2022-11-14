В Белгороде горит емкость с топливом
Понедельник, 14 ноября 2022, 14:41
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре – горят емкости с дизельным топливом "в результате попадания снаряда".
Источник: Гладков в Twitter
Прямая речь Гладкова: "Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом.
Пострадавших нет".
Детали: Местные телеграмм-каналы распространяют фото с пожара.