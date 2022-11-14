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В Белгороде горит емкость с топливом

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 13:41
В Белгороде горит емкость с топливом
фото с соцсетей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре – горят емкости с дизельным топливом "в результате попадания снаряда".

Источник: Гладков в Twitter

Прямая речь Гладкова: "Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом.

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Пострадавших нет".

Детали: Местные телеграмм-каналы распространяют фото с пожара.

 

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Темы: Росcияпожарвойна
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