Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ піймала в Херсоні перевдягненого російського солдата

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 15:40
ілюстративне фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України у звільненому Херсоні затримали переодягненого в цивільне російського військовослужбовця, який намагався прикинутися "місцевим".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ.

Також спецслужба встановила, що його завданням у звільненому від загарбників Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.



Дослівно: "Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території.

Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХерсонСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Населення Землі досягло 8 мільярдів людей – ООН

Лідер Китаю закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення Росії

відео, фотоДо Миколаєва прибув перший від початку вторгнення РФ потяг 

Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій

Росіяни перекидають війська з херсонського на донецький напрямок, хочуть добитись успіху – ISW

США можуть передати Україні дрони Gray Eagle, але в модифікованому варіанті – CNN

Усі новини...
Херсон
ПриватБанк відновлює мережу обслуговування у Херсоні
У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю
Мобільний зв’язок у Херсоні забезпечується терміналами Starlink
Останні новини
11:47
В Європі прогнозують теплу зиму з меншою кількістю опадів
11:46
Спадкоємець "Нібулона" Андрій Вадатурський: про розслідування вбивства батька та зміни в компанії
11:31
Херсонщина: на лівому березі Дніпра ворог просувається вглиб на 15-20 км – Сили оборони півдня
11:29
СБУ завела справу за прославляння Росії у Києво-Печерській Лаврі
11:20
Макрон закликав лідера Китаю підштовхувати Путіна до реальних переговорів з Україною
11:08
ЄС: Сербія і Косово на межі найнебезпечнішої кризи за останнє десятиліття
10:58
Буданов розповів про проєкт з "Повернись живим": "Black box" знизить наступ Росії
10:55
Емодзі й Телеграм проти офіційних джерел – кому вірити щодо звільнення міст на півдні
10:55
"Укрпошта" повертається до Херсона: у вівторок відкривають перші два відділення
10:47
Населення Землі досягло 8 мільярдів людей – ООН
Усі новини...