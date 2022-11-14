СБУ піймала в Херсоні перевдягненого російського солдата

Співробітники Служби безпеки України у звільненому Херсоні затримали переодягненого в цивільне російського військовослужбовця, який намагався прикинутися "місцевим".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ.



Також спецслужба встановила, що його завданням у звільненому від загарбників Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

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"Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території.Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів".