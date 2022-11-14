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СБУ піймала в Херсоні перевдягненого російського солдата

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 14:40
СБУ піймала в Херсоні перевдягненого російського солдата
ілюстративне фото СБУ

Співробітники Служби безпеки України у звільненому Херсоні затримали переодягненого в цивільне російського військовослужбовця, який намагався прикинутися "місцевим".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ.

Також спецслужба встановила, що його завданням у звільненому від загарбників Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

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Дослівно: "Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та сили безпеки і оборони проводять на деокупованій території.

Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів".

Теми: ХерсонСБУ
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